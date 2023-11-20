Gempa M3,2 Guncang Mukomuko Bengkulu

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,2 mengguncang wilayah Mukomuko, Bengkulu, pada Senin (20/11/2023) sekira pukul 16.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.51 Lintang Selatan - 100.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.2, 20-Nov-2023 16:51:07WIB, Lok:2.51LS, 100.76BT (40 km BaratLaut MUKOMUKO-BENGKULU), Kedlmn:33 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)