Pasca-Skandal MK, Mahfud MD Diyakini Bisa Pulihkan Citra Peradilan jika Jadi Wapres

JAKARTA - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD diyakini bisa membenahi berbagai persoalan di bidang hukum. Itu bisa terwujud jika dirinya memenangkan Pilpres 2024 bersama Capres Ganjar Pranowo.

Demikian dikatakan Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing.

Menurut Emrus, Ganjar akan menaruh kepercayaan penuh kepada Mahfud MD untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

"Ganjar punya political wil dalam bidang hukum. Saya pikir Ganjar akan memberi tugas-tugas itu kepada Mahfud MD. Hukum ini, pada era Jokowi, harus kita katakan sejujurnya semerawut," kata Emrus dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Emrus menambahkan, jika melihat rekam jejak Mahfud tak akan jadi ban serep atau sekadar kameo dalam pemerintahan kelak. Sebaliknya, Ganjar juga bukan tipikal politikus one man show yang senang menangani segala urusan sendirian.

Sepak terjang Ganjar, menurut Emrus, bisa dilihat sejak menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah.

"Dia orang yang bekerja dalam tim. Dia sudah lakukan itu ketika di DPR dan jadi gubernur. Kedua, Ganjar memang bukan tipikal one man show. Tapi, ada juga presiden yang dia one man show yang tak memperhitungkan wakilnya," kata Emrus.

Sementara Mahfud sudah mengantongi pengalaman pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008–2013. MK punya citra yang sangat baik di mata publik di era kepemimpinannya.

Saat ini, Mahfud juga masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Bahkan, keyakinan itu juga sempat dilontarkan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat mendeklarasikan pasangan Ganjar-Mahfud.

Pada kesempatan itu, Megawati sempat berpesan agar Mahfud membantu membenahi bidang hukum jika memenangi Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo. Itu menandakan Mahfud akan memiliki peran besar.

"Dia (Mahfud) harus diberi kewenangan sebagai wakil presiden mengkoordinir dan menangani bidang hukum. Itu sebenarnya meringankan tugas presiden," ujar Emrus.