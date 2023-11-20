Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Batal Hari Ini, Pj Gubernur NTB Bakal Diperiksa KPK Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:30 WIB
Batal Hari Ini, Pj Gubernur NTB Bakal Diperiksa KPK Besok
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri (Foto: Ari Dwi Satrio)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi batal memenuhi panggilan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi dengan tersangka mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi hari ini, Senin 20 November 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sedianya Lalu Gita Ariadi diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi hari ini. Namun, kata Ali, pemeriksaan tersebut batal dan telah dijadwalkan ulang pada Selasa 21 November 2023 besok di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

“Diperoleh konfirmasi dari yang bersangkutan (Lalu Gita Ariadi) akan hadir besok (21/11) di gedung Merah Putih KPK,” kata Ali kepada wartawan, Senin.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Wali Kota Bima periode 2018-2023 Muhammad Luthfi sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Luthfi diduga menerima gratifikasi dalam seluruh pengerjaan proyek pada tahun anggaran 2019-2020. Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp8,6 miliar.

"Teknis penyetoran uangnya melalui transfer rekening bank atas nama orang-orang kepercayaan MLI termasuk anggota keluarganya. Ditemukan pula adanya penerimaan gratifikasi oleh MLI diantaranya dalam bentuk uang dari pihak-pihak lainnya dan Tim Penyidik tentu terus lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 5 Oktober 2023.

Firli menjelaskan, Luthfi melakukan pengkondisian sejumlah proyek bersama keluarga intinya. Pengkondisian proyek dimulai saat Luthfi meminta dokumen berbagai proyek yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Bima, selanjutnya Luthfi langsung memerintahkan pejabat yang dimaksud untuk menyusun berbagai proyek.

"MLI memerintahkan beberapa pejabat di Dinas PUPR dan BPBD Pemkot Bima untuk menyusun berbagai proyek yang memiliki nilai anggaran besar dan proses penyusunannya dilakukan di rumah dinas jabatan Wali Kota Bima," kata Firli.

