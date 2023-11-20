Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Direktur WHO Sebut Indonesia Berpeluang Turunkan Angka Perokok

Shofiyah Afni , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:33 WIB
Eks Direktur WHO Sebut Indonesia Berpeluang Turunkan Angka Perokok
Indonesia Berperluang Turunkan Angka Perokok/Ilustrasi: Freepik
A
A
A

JAKARTA - Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tikki Pangestu menyebut, Indonesia berpeluang menurunkan angka perokok dengan mengoptimalkan produk tembakau alternatif.

"Memaksimalkan produk tembakau alternatif seperti yang dilakukan Swedia dan Norwegia, Indonesia berpeluang besar untuk menurunkan angka perokok," ujarnya dikutip, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, prevalensi merokok di Indonesia sudah menembus angka 69,1 juta jiwa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pemanfaatan tembakau alternatif.

Dikatakannya, Swedia dan Norwegia dapat menjadi contoh bagi Indonesia, karena berhasil menurunkan prevalensi merokok melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperti kantong nikotin, rokok elektronik, dan produk tembakau yang dipanaskan.

"Saya sangat terkesan dengan apa yang terjadi di Swedia dan Norwegia. Saya berharap hal itu bisa terjadi di Indonesia,”ujarnya.

Dikatakannya, pada November 2022, Swedia mengumumkan tingkat merokok turun menjadi 5,16 persen dari sebelumnya 11 persen pada tahun 2015.

Hal itu diwujudkan melalui strategi pengurangan bahaya tembakau dengan memaksimalkan produk tembakau alternatif dan menjadikan Swedia sebagai negara bebas asap pertama di Eropa.

Tikki menyarankan pemerintah Indonesia untuk menghapus berbagai hambatan mulai dari ekonomi-politik, sosial-budaya, dan kebijakan agar potensi dari produk tembakau alternatif bisa optimal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perokok WHO Rokok
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/338/3147480/merokok-ZDMA_large.jpg
Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta, Warga: Udara Bersih Hak Semua Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146965/larangan_merokok-y3zH_large.jpg
Merokok di Ruang Publik Didenda Rp250 Ribu, Dinkes DKI: Meski Kecil, Diharapkan Bikin Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/519/3139652/rokok_ilegal-gMm7_large.jpg
Kronologi Manajer Arema FC Terjerat Kasus Rokok Ilegal Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/337/3088308/rokok_ilegal-lFHq_large.jpg
Pemerintah Diminta Tindak Peredaran Rokok Ilegal yang Kian Marak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036795/pemerintah-diminta-aktif-berantas-peredaran-rokok-ilegal-nkq5A9ncut.jpeg
Pemerintah Diminta Aktif Berantas Peredaran Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/337/2975819/eks-petinggi-who-dukung-pemerintah-edukasi-masyarakat-bahaya-rokok-sumLXIBMAR.jpg
Eks Petinggi WHO Dukung Pemerintah Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement