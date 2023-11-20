5 Negara Middle Power Bahas Pemberdayaan Generasi Muda, Pemuda Didorong Dibekali Keahlian

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memandu sesi diskusi dalam MIKTA Speakers' Consultation ke-9. Sejumlah isu global menjadi pembahasan dalam forum konsultatif ketua parlemen 5 negara middle power itu, salah satunya terkait pemberdayaan generasi muda.

Dalam sesi pertama pertemuan konsultatif tersebut mengambil tema ‘Menyoal Tata Kelola Global: Bagaimana Parlemen Harus Bertindak?’. Dalam kesempatan itu, Puan berharap, negara middle power (kekuatan menengah) dapat ikut berpartisipasi dalam menjawab tantangan bagi masyarakat dunia, antara lain isu perubahan iklim atau climate change yang hampir dirasakan di seluruh dunia dan krisis kemanusiaan di Gaza dan Ukraina.

Sementara dalam sesi kedua, forum konsultatif parlemen MIKTA yang mengangkat tema ‘Kebijakan Iklim yang Melampaui Janji dan Komitmen’, Puan berbicara soal dampak perubahan iklim yang membuat seluruh aspek kehidupan terkena pengaruh.

Pada sesi terakhir, pimpinan parlemen MIKTA membahas soal isu pemberdayaan generasi muda. Dalam diskusi dengan tema ‘Memanfaatkan Kekuatan Generasi Muda: Masa Depan yang Lebih Baik’, Puan mengajak parlemen MIKTA untuk menekankan komitmennya dalam memberdayakan pemuda untuk dunia yang lebih baik.

“Untuk meningkatkan peran pemuda secara maksimal, diperlukan upaya yang bertujuan untuk membangun kapasitas dan pendidikan bagi generasi muda. Kelompok muda harus dibekali keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat," kata Puan dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).