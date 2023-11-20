Cendera Mata Jelang Purnatugas, Panglima TNI Resmikan 10 Bangunan Baru

JAKARTA - Selama kepemimpinannya sebagai Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono telah banyak memberi warna dan perubahan di lingkungan Mabes TNI. Hal ini terlihat ketika Senin (20/11/2023) pagi, Laksamana Yudo meresmikan 10 bangunan baru dan merenovasi bangunan lama agar nyaman digunakan dan indah dilihat.

Adapun bangunan baru yang diresmikannya adalah pembangunan rumah Joglo Ageng dan Alit, pembangunan Food Court Mabes TNI, renovasi Plaza Mabes TNI, pembangunan Selasar Denma Mabes TNI, pembangunan Rusun Jati Karya, renovasi Gedung Pusat Psikologi TNI di Jatikarya, renovasi Mako Koramil 0621-09 Sukamakmur Kabupaten Bogor, dan renovasi Stadion Tridek Mabes TNI dan pembangunan Musala di Rumah dinas Jalan A Yani Menteng Jakarta Pusat.

Peresmian secara bersamaan ini ditandai pemukulan Gong yang dilakukan Panglima TNI dan pengguntingan pita/bunga oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi Vero Yudo Margono.

Di tengah-tengah acara peresmian, Panglima TNI mengatakan pembangunan dan renovasi bangunan sarana dan prasarana ini agar dapat dimanfaatkan oleh prajurit, serta dijaga dan dirawat.

"Untuk Food Court dapat digunakan secara bersama-sama, sebagai ajang komunikasi dan interkasi sesama rekan, atasan dan bawahan serta bisa digunakan tempat menerima tamu dari masing-masing anggota," ujarnya, dalam keterangannya.