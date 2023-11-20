Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaga Netralitas TNI, Panglima Pimpin Kick Off Posko Pengaduan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:56 WIB
Jaga Netralitas TNI, Panglima Pimpin <i>Kick Off</i> Posko Pengaduan
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, didampingi KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, memimpin kick off Posko Pengaduan Netralitas TNI pada Pemilu 2024 di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).

Panglima TNI mengatakan bahwa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 menjadi perhatian yang besar bagi seluruh bangsa Indonesia. TNI tetap teguh pada komitmen untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran Pemilu dan Pilkada, Panglima TNI telah menerbitkan instruksi Panglima TNI Nomor IR 1/VIII tahun 2023 tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.

Sementara itu dihadapan media, Laksamana TNI Yudo menegaskan seluruh prajurit TNI sudah berkomitmen untuk netral, sehingga untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka didirikan Posko Pengaduan Netralitas TNI.

“Untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, maka TNI mendirikan Posko Pengaduan Netralitas TNI,” lanjutnya.

Antara TNI dan masyarakat diharapkan saling bekerja sama untuk menjaga Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai, masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk pengawasan terhadap netralitas TNI. "Masyarakat ikut mengawasi apabila melihat ketidaknetralan TNI, masyarakat bisa melaporkan ke posko-posko ini,” jelasnya.

