HOME NEWS NASIONAL

Dewas KPK Buka Peluang Konfrontasi Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:14 WIB
Dewas KPK Buka Peluang Konfrontasi Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo
Dewas KPK Albertina Ho (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melakukan konfrontasi antara pimpinan KPK dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) apabila diperlukan.

“Ya nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang perlu lakukan (konfrontasi),” kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Albertina mengatakan bahwa meskipun Firli Bahuri telah dimintai klarifikasi, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan. Sebab, ia menyebut perlu keterangan tambahan dari pihak lainnya.

“Masih butuh saksi-saksi yang lain. Ya nanti setelah ini kan Dewas rapat dulu siapa yang mana dipanggil, mana yang perlu dipanggil ulang,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri rampung memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan pantauan, Firli keluar sekira pukul 13.05 WIB. Kepada wartawan, ia mengaku sudah memberikan klarifikasi seluruhnya kepada Dewas dari awal sampai akhir dalam kasus tersebut.

“Seputar laporan yang diterima oleh Dewas. Saya memberikan semuanya apa yang diminta oleh Dewan Pengawas. Tentu ini sesuai undangan klarifikasi dari Dewas dan semuanya saya sampaikan semua utuh dari A sampai Z,” kata Firli.

