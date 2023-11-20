Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imbas Perbaikan Jalan, Lalin Sekitar S Parman Arah Slipi Alami Kemacetan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:36 WIB
Imbas Perbaikan Jalan, Lalin Sekitar S Parman Arah Slipi Alami Kemacetan
A
A
A

JAKARTA - Imbas adanya perbaikan jalan di Letjen S Parman, tepatnya di depan Rumah Sakit (RS) Harapan Kita, lalu lintas (Lalin) di sekitar alami kemacetan pada Senin (20/11/2023) pagi.

"Polri Sat Lantas Jakarta Barat melakukan pengaturan pagi di lokasi perbaikan jalan depan RS Harapan Kita Jalan Letjen S Parman arah Slipi," tulis keterangan TMC Polda Metro dalam keterangan X.

Adapun, akibat adanya perbaikan jalan tersebut membuat ternyata penumpukan kendaraan dari arah Letjen S Parman ke arah Slipi.

Tak hanya itu, kemacetan juga terjadi sejak Tomang menuju arah Slipi.

"Situasi arus lalu-lintas dari Tomang menjelang lokasi terpantau ramai cenderung padat," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Slipi Kemacetan macet
