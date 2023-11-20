Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Korban KDRT, Dokter Qory Masih Trauma dan Minta Perlindungan Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |11:13 WIB
Korban KDRT, Dokter Qory Masih Trauma dan Minta Perlindungan Polisi
Dokter Qory Masih Trauma/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

BOGOR - Kondisi kesehatan Dokter Qory yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya Willy sudah membaik. Saat ini, polisi akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologinya.

"Dokter Qory Alhamdulillah kondisi kesehatannya sudah membaik. Terkait kondisi psikis dan mentalnya kami dalami,” ujar Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

“Kebetulan hari ini tim ahli psikologis sudah kami undang untuk hadir melakukan pendalaman terhadap keadaan terakhir psikis dan mental dari dokter Qory sendiri dan anak-anaknya,"sambungnya.

Dokter Qory masih meminta perlindungan bersama anak-anaknya di Polres Bogor. Karena, perempuan yang tengah hamil 6 bulan itu masih trauma.

"Masih di sini (Polres Bogor), sementara masih di sini sesuai dengan yang bersangkutan juga. Minta diamankan dilindungi. Sebetulnya belum mau pulang ke rumahnya karena masih trauma dan tidak mau pulang ke Tasik, rumah orangtuanya sendiri karena masih kerja," ungkap Teguh.

Sementara, terkait kondisi tersangka atau suami Dokter Qory yakni Willy juga masih ditahan di Polres Bogor. Kondisi kesehatannya juga membaik dan telah menyesali perbuatannya meskipun belum dipertemukan dengan Dokter Qory.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178419/alfian_nurrizal-fZ7P_large.jpg
Pria Bakar Istri di Jaktim Ditangkap, Pengakuannya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986/orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152080/kdrt-e8JA_large.jpg
Sadis, Sopir Angkot Aniaya Istri hingga Babak Belur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement