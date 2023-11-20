Dokter Qory Masih Cinta Suaminya dan Ingin Cabut Laporan, Polisi: Tetap Kita Proses!

BOGOR - Dokter Qory dikabarkan ingin mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya Willy Sulistio. Hal itu masih disampaikan dokter Qory melalui lisan.

"Sementara baru penyampaian lisan. Masih belum ada penyampaian secara tertulis kepada kami terkait rencana pencabutan laporan tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara kepada wartawan di Polres Bogor, Senin (20/11/2023).

“Jadi sampai saat ini perkara (KDRT) masih terus bergulir di Polres Bogor,"lanjut Teguh.

Alasannya, karena Dokter Qory masih sayang terhadap tersangka. Sehingga, dokter Qory sempat menyampaikan akan mencabut laporan tersebut.

"Kalau kami lihat dan kami komunikasikan dengan Dokter Qory, pasangan ini saling sayang, saling menyangi. Dan kemarin terjadi kekerasan itu karena dipicu emosi yang memuncak," terangnya.

Namun begitu, polisi menyebut kasus ini bukanlah delik aduan tetapi murni kekerasan. Sehingga, sampai saat ini kasus hukum masih terus bergulir.