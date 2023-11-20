Cegah Banjir, Pemprov DKI Sebut Sudah Perbaiki SOP Sodetan Kali Ciliwung

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan, pihaknya sudah memperbaiki Standar Operasi Prosedur (SOP) di Sodetan Kali Ciliwung.

Hal tersebut disampaikan Heru kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 3, Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Senin (20/11/2023) siang.

"Ya kan, pertanyaan media saya menindaklanjuti (dengan melaksanakan) rapat. (Sekarang sudah ada) SOP, nanti saya ajak, media saya ajak ke sana kita rapat disana," ujar Heru.

Heru pun akan mengajak awak media melaksanakan rapat internal di sodetan Kali Ciliwung. "Cari waktu ya," jawabnya.

Terkait ada perubahan SOP di sodetan Kali Ciliwung dalam menghadapi musim penghujan, Heru menyebutkan memang ada perubahan.

"Ya, dikit. Dah yok, terima kasih, selamat makan siang," tutur Heru.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, proyek Sodetan Ciliwung yang baru diresmikan pemerintah pusat di Jatinegara Jakarta Timur pada 31 Juli 2023 lalu setelah 11 tahun proses pembangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan puncak musim hujan Indonesia diprakirakan pada Januari dan Februari 2024.

Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya telah memasuki musim hujan pada November 2023. BMKG meminta pemerintah daerah setempat dan masyarakat serta stakeholder diminta melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi.