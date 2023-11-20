Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Melaju Kencang, Pemotor di Bekasi Jatuh Lalu Tewas Terlindas Truk

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:49 WIB
Diduga Melaju Kencang, Pemotor di Bekasi Jatuh Lalu Tewas Terlindas Truk
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEKASI - Seorang pengendara motor berinisial DW (34) tewas terlindas truk di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Cikedokan, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Korban yang diduga berkendara dengan kecepatan tinggi terjatuh lalu terseret truk.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul membenarka peristiwa kecelakaan maut itu terjadi, pada Senin (30/11/2023) sekitar pukul 07.44 WIB. Saat itu korban mengendarai motor diduga dengan kecepatan tinggi dari arah Barat menuju Timur.

 BACA JUGA:

"Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP) korban mendahului dari sebelah kanan kendaraan sepeda motor lain hingga terjadi senggolan," kata Hotma dalam keterangannya, Senin (20/12/2033).

Namun nahas, kata Hotma, saat itu korban bersama sepeda motornya jatuh ke kanan hingga masuk ke kolong kendaraan Light Truck Box dengan nomor polisi B 9413 YR, yang dikemudian oleh UD yang melaju dari arah Timur menuju Barat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
