Pamer Alat Kelamin ke Siswi SMP, Pemuda di Depok Ditangkap

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menangkap pelaku berinisial ARF (18) yang melakukan pamer alat kelamin ke siswi SMP berinisial SK (14), di Jalan Galur RT 2/3 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok pada Jumat 17 November 2023.

Adapun penangkapan dilakukan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Depok pada Minggu 19 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB.

"Unit VI PPA telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana mempertontonkan diri, atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau bermuatan pornografi dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Hadi menambahkan, pihaknya juga mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi B 4607 SGC. Sebab, aksi pelaku ARF terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian.

"Barang bukti, satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam B 4607 SGC, baju almamater warna hitam, dan helm warna hitam merk Honda," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pelajar SMP di Kota Depok diduga menjadi korban pelecehan seksual. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (17/11/2023) di Jalan Madrasah, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji. Aksi pelecehan seksual inipun viral di media sosial akun @info depok.

Dalam unggahannya, pelajar SMP yang tidak disebutkan namanya itu mengaku dihampiri oleh seorang pria dewasa saat pulang sekolah. Pria tersebut kemudian memepet korban dan mengeluarkan alat kelaminnya sambil berkata tidak sopan.