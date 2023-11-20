Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Siswa Meninggal Usai Main Kuda Tomprok, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 7 Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:15 WIB
Seorang Siswa Meninggal Usai Main Kuda Tomprok, Ini Penjelasan Kepsek SMPN 7 Bekasi
Siswa Tewas di Bekasi/Ilustrasi okezone
A
A
A

BEKASI -Seorang siswa SMPN 7 Kota Bekasi, MA (13) meninggal dunia usai diduga bermain kuda tomprok bersama teman-temannya. Kini seluruh teman korban pun akan menjalani trauma healing.

Trauma healing dilakukan untuk memperbaiki kondisi psikologis teman korban. Apalagi teman-teman korban berada di lokasi kejadian pada insiden itu.

“Nanti akan ada tindak lanjut (trauma healing) kami kerja sama dengan KPAI, memang ada proses pembinaan kepada anak,"kata Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Bekasi, Sukamto kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

"Dari pihak sekolah kemudian juga nanti ada trauma healing untuk pemulihan psikologis anak,"lanjutnya.

Wakil Ketua KPAD Kota Bekasi Novrian mengatakan dalam asesmen yang dilakukan, pihaknya menemukan satu siswa teman dari korban yang mengalami trauma.

