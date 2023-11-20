Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Beraksi Usai Diteriaki Maling, Komplotan Pelaku Balas Teriak Gak Jadi

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |17:18 WIB
Gagal Beraksi Usai Diteriaki Maling, Komplotan Pelaku Balas Teriak <i>Gak Jadi</i>
Maling motor gagal beraksi di Cimahi. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

CIMAHI - Komplotan maling gagal melakukan aksinya di Jalan Sangkuriang II Barat Dalam, RT 05/20, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Sepeda motor yang hendak dicurinya tak kunjung hidup padahal sudah dikeluarkan dari garasi.

Aksi percobaan pencurian itu terekam kamera CCTV hingga viral di media sosial pada pada Minggu (19/11/2023) sekitar pukul 04.30 WIB. Aksi para pelaku itu gagal usai diketahui pemilik rumah.

"Iya betul kejadiannya di rumah saya. Pokoknya pas jam Sholat Subuh," kata Diki Satriapi (33), pemilik rumah saat dikonfirmasi pada Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

Dirinya mengungkapkan, aksi percobaan pencurian itu diketahui ketika dirinya mendengar suara dari arah garasinya. Kemudian sensor CCTV yang terpasang di rumahnya pun terus menyala.

"Saya udah bangun dari jam 1 malam karena anak juga bangun nangis. Ada suara ngeluaron motor, kebenaran dari alarm CCTV nyala terus. Pas dilihat dari jendela motor udah enggak ada di garasi," ungkap Diki.

Kemudian Diki keluar rumah untuk mengecek langsung. Dua sepeda motor jenis Honda Beat miliknya dan adiknya sudah berada di luar garasi. Hanya saja belum dibawaa pelaku karena terlihat seperti sedang membongkar kunci sepeda motor.

 BACA JUGA:

"Posisi motor udah di luar garasi tinggal bawa, yang motor adik saya itu udah dijebol kuncinya cuma gak nyala gak bisa distater. Kalau satu lagi punya saya belum bisa dijebol keburu ketahuan sampai kunci T patah," beber dia.

Diki pun langsung beteriak hingga para pelaku kabur. Pelaku yang gagal mencuri dua sepeda motor hanya berhasil menggasak helm dan gembok gerbang pintu garasi rumah korban.

"Langsung saya teriak 'maling', pelaku dua orang langsung kabur. Pas saya lihat ternyata pelakunya ada lagi nunggu di kejauhan ada lima orang. Saya teriak 'maling' lagi, dan malingnya teriak 'gak jadi'," ungkap Diki.

