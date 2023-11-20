Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay, Tersangka: Saya Akui Kesalahan dan Siap Ikuti Proses Hukum

JAKARTA - Tersangka penipuan tiket konser Coldplay, Ghisca Debora Aritonang atau GDA (19) mengungkapkan penyesalannya atas kasus penipuan kepada para reseller yang kerugiannya mencapai Rp5,1 miliar.

"Saya Ghisca Debora Aritonang, saya mengakui kesalahan saya. Dan saya akan mengikuti proses hukum. Dan proses ini sudah saya serahkan ke pihak kepolisian," kata GDA di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Dalam kasus penipuannya, GDA menipu sebanyak 2.268 tiket dengan total kerugian korban yang mencapai Rp5,1 miliar, hal tersebut sesuai dengan enam laporan korban yang merasa dirugikan karena kelakuannya tersebut.

Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan hasil dari penipuan yang dilakukan GDA dipakai untuk belanja berbagai macam barang branded.

"Berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya di beli sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang-uang tiket," ucap Susatyo.