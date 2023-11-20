Jurus Relawan Mak Ganjar Bangkitkan Peluang Usaha bagi Ibu-Ibu Warga Jaksel

JAKARTA – Sukarelawan Mak Ganjar Jabodetabek menggelar pelatihan untuk membuka peluang usaha bagi ibu-ibu yang ada di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut sekaligus mensosialisasikan sosok pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Koordinator Mak Ganjar Jabodetabek Evy Nafisah mengatakan, kegiatan dilakukan agar para ibu rumah tangga memiliki kemampuan untuk membuat cup cake dan membuka peluang usaha (UMKM). Pelatihan dianggap jadi jurus ampuh untuk mendorong emak-emak berdaya dan membuka peluang usaha.

“Kita berada di sini menggelar kegiatan pelatihan membuat cup cake. Di mana kami berharap mereka nantinya dapat membuka peluang usaha,” tutur Evy, di lokasi, Minggu (19/11/2023).

BACA JUGA:

Evy menyebut, antusiasme dari warga di sekitar sangat tinggi dengan adanya kegiatan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir dan sangat memerhatikan materi yang diberikan.

“Alhamduliillah kita berada di sini dan menggelar kegiatan diikuti oleh ibu-ibu dari tiga RW sekaligus,” jelasnya.

BACA JUGA:

Ke depan, Evy mengaku Mak Ganjar akan terus membantu ibu-ibu dalam pengembangan usahanya, seperti meliputi izin usaha dan lainnya.

“Sambil kita bergandengan dengan UMKM juga baik dengan skala nasional maupun daerah. Nanti kita koneksikan juga, melihat ibu-ibu yang punya usaha bagus akan kita bantu izin usahanya,” sambungnya.