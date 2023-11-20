Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Bakal Kasih Makanan Bergizi kepada Balita Stunting di Jatinegara

Awaludin , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |19:35 WIB
Pemprov DKI Bakal Kasih Makanan Bergizi kepada Balita Stunting di Jatinegara
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) menjalin kolaborasi dengan Puskesmas Kecamatan Cakung, untuk menjalankan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan untuk menangani dan melakukan pencegahan balita stunting, di wilayah Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan meluncurkan program GAK RUGI (Gerakan Ayo ke Rumah Gizi).

Program GAK RUGI diselenggarakan berdasarkan fokus program TJSL PT JIEP pada pilar program Sosial, dan dikolaborasikan dengan inisiatif program dari Puskesmas Kelurahan Jatinegara untuk melakukan penanganan, dan pencegahan terhadap puluhan anak terindikasi stunting yang sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi tidak mampu.

“Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, JIEP berkomitmen untuk turut mendukung percepatan penurunan stunting pada balita ini yang juga merupakan program prioritas Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024," kata Corporate Secretary PT JIEP, Medik Endra Wahyudi dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Medik juga menambahkan, PT JIEP berkomitmen secara maksimal untuk dapat mendukung Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Puskesmas Kecamatan Cakung beserta jajaran diwilayahnya untuk melakukan upaya kuratif yang efektif dalam rangka menurunkan kasus balita stunting ini sampai dengan zero.

“Melalui Program TJSL, kami coba sediakan makanan sehat dan bergizi dari mulai sarapan, makan siang hingga makan sore setiap harinya selama 3 bulan untuk puluhan Balita yang terindikasi stunting di wilayah Kelurahan Jatinegara, dengan harapan agar dapat terhindar dari bahaya stunting yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak-anak tersebut," tambahnya.

JIEP juga menggandeng tenaga Kesehatan Puskesmas dan Ibu Kader masing-masing RW di Kelurahan Jatinegara untuk memberikan makanan tambahan yang kaya akan gizi secara sustain sebanyak tiga kali sehari selama 66 hari dengan dilakukan pemantauan berat, dan tinggi badan setiap minggunya serta tidak lupa juga memberikan edukasi tentang pentingnya pola hidup sehat dan bersih kepada orang tua balita.

(Awaludin)

      
