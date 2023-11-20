Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Kunjung Balas Pesan Whatsapp, Wanita di Kemang Ditemukan Meninggal di Rumahnya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:00 WIB
BOGOR - Seorang wanita, warga Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan mayat wanita berinisial TWY dalam rumahnya. Jasadnya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Kemang, AKP Taufik mengatakan, jasad TWY ditemukan pada Minggu 19 November 2023 malam. Awalnya, salah satu tetangga merasa curiga karena TWY tak kunjung membalas pesan Whatsapp.

"Saksi (tetangga perumahan) sering bertukar pesan dengan TWY. Merasa ada yang aneh karena TWY tidak pernah mengirim pesan kembali melalui Whatsapp kepada saksi," kata Taufik dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Karena ada yang janggal, saksi mencoba mendatangi rumah TWY. Ketika dilihat, TWY sudah tidak bernyawa dalam tergeletak di atas kasur ruang tamu.

"Saksi kaget karena melihat korban sudah membengkak," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
