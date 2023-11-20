Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Serang Bus di Bogor, 13 Pelajar SMK Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:06 WIB
Serang Bus di Bogor, 13 Pelajar SMK Ditangkap
Serang bus di Bogor, 13 pelajar SMK ditangkap. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 13 pelajar SMK di Kota Bogor, Jawa Barat, diamankan polisi. Para pelajar itu ditangkap karena menyerang bus yang sedang melaju dengan senjata tajam (sajam).

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 16.00 WIB. Awalnya, terdapat bus Miniarta membanting setir ke arah Mako Polresta Bogor Kota di Kedunghalang.

"Anggota langsung menghampiri dan menanyakan kronologi kepada sopir. Di dalamnya terdapat beberapa penumpang, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak sekolah SMP dan SMK," kata Bismo dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Kepada polisi, sopir bus dan kernet mengaku diserang sekelompok pelajar SMK dengan senjata tajam hingga kaca pecah. Mengetahui hal itu, polisi langsung melakukan penyisiran.

"Terdapat 13 orang siswa SMK dan barang bukti celurit yang ditemukan anggota," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176335/penyerangan-GVHw_large.jpg
Polisi Ungkap Motif Penyerangan Warkop di Tanah Abang: Mau Balas Dendam Berujung Pencurian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/338/3167410/perusakan-vI9B_large.jpg
1 Orang Ditetapkan Tersangka Penyerangan Polres Metro Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/338/3133215/ilustrasi_penyerangan-1sAy_large.jpg
Rayakan Selesai Ujian Sekolah, 50 Pelajar Malah Serang Warga di Jalan Otista Raya Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/340/3129111/penyerangan-Suba_large.jpg
Protes soal Keberangkatan, Sopir di Pelabuhan BBJ Lampung Selatan Serang Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/338/3116869/ilustrasi_penangkapan-qB9D_large.jpg
Rumah Warga di Depok Dibakar, Polisi Tangkap 11 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/338/3100448/penyerangan-MlP4_large.jpg
Kesal Disalip, Pemotor Bonceng Tiga Serang Pemobil di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement