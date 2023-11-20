Serang Bus di Bogor, 13 Pelajar SMK Ditangkap

BOGOR - Sebanyak 13 pelajar SMK di Kota Bogor, Jawa Barat, diamankan polisi. Para pelajar itu ditangkap karena menyerang bus yang sedang melaju dengan senjata tajam (sajam).

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 16.00 WIB. Awalnya, terdapat bus Miniarta membanting setir ke arah Mako Polresta Bogor Kota di Kedunghalang.

"Anggota langsung menghampiri dan menanyakan kronologi kepada sopir. Di dalamnya terdapat beberapa penumpang, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak sekolah SMP dan SMK," kata Bismo dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Kepada polisi, sopir bus dan kernet mengaku diserang sekelompok pelajar SMK dengan senjata tajam hingga kaca pecah. Mengetahui hal itu, polisi langsung melakukan penyisiran.

"Terdapat 13 orang siswa SMK dan barang bukti celurit yang ditemukan anggota," ucapnya.