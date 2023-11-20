Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas di Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:18 WIB
Gagal Menyalip, Pengendara Motor Tewas di Bekasi
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BEKASI - Pengendara sepeda motor Dwiki Wahyudi (34) tewas terlindas truk di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, Senin (20/11/2023) pagi. Jenazah langsung di bawa ke RSUD Kabupaten Bekasi, karena mengetahui korban meninggal di tempat kejadian perkara (TKP).

Kasie Humas Polres Metro Bekasi, AKP Hotma Sitompul menceritakan, berdasarkan keterangan saksi di TKP, Dwiki melaju dari arah Jakarta menuju Kabupaten Bekasi. Setibanya di lokasi kejadian, korban mencoba menyalip kendaraan motor lainnya. Namun terjadi senggolan yang menyebabkan korban tidak bisa mengendalikan kendaraannya.

 BACA JUGA:

"Kendaraan (korban) tersebut mendahului dari sebelah kanan kendaraan sepeda motor tidak dikenal hingga terjadi senggolan," kata Hotma dalam keterangan, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
