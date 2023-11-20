Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rampok Minimarket di Cilandak, Dua Pelaku Ditangkap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |21:40 WIB
Rampok Minimarket di Cilandak, Dua Pelaku Ditangkap
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi menciduk dua orang pelaku perampokan yang beraksi di sebuah minimarket kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku sampai menodongkan celurit pada pegawai minimarket saat melakukan aksinya itu.

"Kami menangkap dua dari tiga tersangka yang melakukan kegiatan perampokan di Indomaret wilayah Cilandak dengan inisial KA (28) dan PR (27), satu pelaku masih DPO," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda, yang mana KA ditangkap polisi di kawasan Tangerang Selatan pada 14 November 2023 kemarkn, sedangkan PR ditangkap di kawasan Cibinong, Jawa Barat pada 17 November 2023 kemarin.

Dia menerangkan, saat melakukan aksi rampoknya itu, pelaku meminta pegawai minimarket tersebut untuk membukukan brankas dengan cara menodongkan celurit. Pegawai yang merasa terancam akhirnya membuka brankas tokonya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement