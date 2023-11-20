Rampok Minimarket di Cilandak, Dua Pelaku Ditangkap

JAKARTA - Polisi menciduk dua orang pelaku perampokan yang beraksi di sebuah minimarket kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku sampai menodongkan celurit pada pegawai minimarket saat melakukan aksinya itu.

"Kami menangkap dua dari tiga tersangka yang melakukan kegiatan perampokan di Indomaret wilayah Cilandak dengan inisial KA (28) dan PR (27), satu pelaku masih DPO," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda, yang mana KA ditangkap polisi di kawasan Tangerang Selatan pada 14 November 2023 kemarkn, sedangkan PR ditangkap di kawasan Cibinong, Jawa Barat pada 17 November 2023 kemarin.

Dia menerangkan, saat melakukan aksi rampoknya itu, pelaku meminta pegawai minimarket tersebut untuk membukukan brankas dengan cara menodongkan celurit. Pegawai yang merasa terancam akhirnya membuka brankas tokonya.