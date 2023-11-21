Wilayah Buru Maluku Diguncang Gempa M4,1

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,1 yang mengguncang Buru, Maluku. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (21/11/2023) pukul 06.23 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 99 Kilometer (Km) dari Barat Laut Buru, Maluku. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.1, 21-Nov-2023 06:23:55WIB, Lok:2.83LS, 126.32BT (99 km BaratLaut BURU-MALUKU), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Selasa (21/11/2023).

BMKG menyatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. Hingga kini, belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Buru, Maluku diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

