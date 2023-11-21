Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Menegangkan Paspampres Cekcok dengan Pengawal PM Israel, Pistol Ditodongkan ke Perut

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:22 WIB
Momen Menegangkan Paspampres Cekcok dengan Pengawal PM Israel, Pistol Ditodongkan ke Perut
Sjafrie Sjamsoeddin (Foto: @sjafriesjams)
A
A
A

JAKARTA - Dalam sejarah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Letjen (purn) Sjafrie Sjamsoeddin adalah salah satu jenderal baret merah yang telah mengalami berbagai misi berbahaya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Salah satu peristiwa menarik melibatkan Sjafrie adalah saat ia ditugaskan sebagai bagian dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk mengawal Presiden Soeharto dalam kunjungannya ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Melansir beragam sumber dan arsip Okezone, pada saat itu, Presiden Soeharto menjabat sebagai Ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan memiliki pengaruh besar terutama di negara-negara Timur Tengah. Perdana Menteri Israel, Yitzak Rabin, berkeinginan untuk bertemu dengan Soeharto di hotel tempatnya menginap.

Namun, kehadiran Rabin dan empat pengawal Mossad dari Israel menimbulkan ketegangan karena mereka tidak mematuhi protokol keamanan dan terkesan arogan.

Sjafrie dan anggota Paspampres lainnya melakukan tindakan pencegahan, namun ketegangan mencapai puncaknya ketika pengawal Rabin menolak berbagi lift dengan Sjafrie dan personel Paspampres lainnya.

Meskipun mereka sudah terdaftar dalam protokol Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) PBB sebagai personel resmi pengamanan Presiden Soeharto, pengawal Rabin menunjukkan sikap tidak kooperatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement