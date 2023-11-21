Pilpres 2024, Wapres: Gubernur hingga Perguruan Tinggi Harus Netral

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan Gubernur atau kepala daerah aktif hingga Perguruan Tinggi harus netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini merespons kabar salah satu Gubernur aktif yang menyatakan dukungan terhadap salah satu kontestan Pilpres, seperti di Jawa Timur.

Wapres menuturkan, sebagai bagian dari aparatur negara dirinya menyerukan agar para kepala daerah tetap bersikap netral.

“Untuk semua Gubernur dan penjabat-penjabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah ya supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu. Dan semua pemain (kontestan) juga harus bermain bersih,” imbau Wapres dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/11/2023).

Namun, sambung Wapres, apabila sebagai pribadi memberikan dukungan, maka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti harus cuti saat mengikuti kampanye dan tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Ada aturannya tidak harus mundur, tapi harus cuti kalau dia [kampanye], sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, ya dia main pada saat cuti, saya kira begitu,” urainya.

Pada kesempatan itu, Wapres juga sempat dimintai tanggapannya terkait adanya Capres yang diduga ditolak sebuah perguruan tinggi negeri ketika akan mengisi seminar. Terhadap kasus ini, Wapres menegaskan bahwa lembaga pendidikan juga harus menjaga netralitasnya.