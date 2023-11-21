3 Kesaktian Prajurit Kopassus yang Bikin Ciut Tentara Asing

JAKARTA - Pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia terkenal akan keahlian ilmu mistis yang menakutkan bagi militer asing, menjadi kekuatan tambahan saat mereka berhadapan dengan musuh.

Keahlian ilmu mistis ini telah membuktikan perannya dalam mengusir penjajah dari Tanah Air, dan menjadikan Kopassus sebagai pasukan elit di bawah TNI Angkatan Darat yang terus mempertahankan reputasinya.

Berikut tiga kesaktian Kopassus yang paling menakutkan bagi pasukan militer asing:

1. Debus

Ilmu debus memberikan kekebalan terhadap senjata tajam, dan Kopassus Indonesia terkenal memanfaatkannya sebagai kekuatan tersembunyi.

Keahlian ini membuat tentara Indonesia terlihat tidak terpengaruh oleh serangan senjata tajam, dan pasukan asing dikabarkan melarikan diri dari pertempuran melawan anggota Kopassus.

2. Pencak Silat

Pencak Silat, beladiri yang diajarkan kepada berbagai pasukan khusus di TNI termasuk Kopassus, mengajarkan pertempuran tangan kosong dan tenaga dalam. Kecepatan gerakan dan keterampilan bela diri ini membuat pasukan asing merasa takut.

Pencak Silat tidak hanya melatih para anggota untuk beroperasi dengan efektif di medan pertempuran, tetapi juga memberikan kemampuan untuk bergerak cepat dan melacak korban bencana alam.