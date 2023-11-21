Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Kesaktian Prajurit Kopassus yang Bikin Ciut Tentara Asing

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |08:22 WIB
3 Kesaktian Prajurit Kopassus yang Bikin Ciut Tentara Asing
Ilustrasi Kopassus (Foto: kopassus.mil.id)
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Indonesia terkenal akan keahlian ilmu mistis yang menakutkan bagi militer asing, menjadi kekuatan tambahan saat mereka berhadapan dengan musuh.

Keahlian ilmu mistis ini telah membuktikan perannya dalam mengusir penjajah dari Tanah Air, dan menjadikan Kopassus sebagai pasukan elit di bawah TNI Angkatan Darat yang terus mempertahankan reputasinya.

Berikut tiga kesaktian Kopassus yang paling menakutkan bagi pasukan militer asing:

1. Debus

Ilmu debus memberikan kekebalan terhadap senjata tajam, dan Kopassus Indonesia terkenal memanfaatkannya sebagai kekuatan tersembunyi.

Keahlian ini membuat tentara Indonesia terlihat tidak terpengaruh oleh serangan senjata tajam, dan pasukan asing dikabarkan melarikan diri dari pertempuran melawan anggota Kopassus.

2. Pencak Silat

Pencak Silat, beladiri yang diajarkan kepada berbagai pasukan khusus di TNI termasuk Kopassus, mengajarkan pertempuran tangan kosong dan tenaga dalam. Kecepatan gerakan dan keterampilan bela diri ini membuat pasukan asing merasa takut.

Pencak Silat tidak hanya melatih para anggota untuk beroperasi dengan efektif di medan pertempuran, tetapi juga memberikan kemampuan untuk bergerak cepat dan melacak korban bencana alam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni ad Kopassus TNI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement