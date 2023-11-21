DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI Hari Ini

JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto segera resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono usai beberapa waktu lalu ditunjuk sebagai Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan melaksanakan Rapat Paripurna pengesahan Kasad Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada hari ini, Selasa (21/11/2023).

"Jadi Insya Allah (hari ini) DPR RI akan melakukan sidang paripurna terkait Panglima TNI untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari presiden terkait penggantian panglima TNI yang akan datang," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Puan menjelaskan, Panglima TNI saat ini Laksamana Yudo Margono akan memasuki akhir masa tugasnya pada akhir November ini. Maka dari itu, katanya, perlu ada pengganti kursi Panglima TNI secepatnya.

"Karena Panglima Bapak Yudo akan mengakhiri masa tugasnya. Kalau sesuai aturan itu sesuai dengan ulang tahun beliau yang nantinya kan jatuh pada tanggal 26 (November). Jadi sebelum beliau (Yudo) masuki masa pensiun segara ada pengganti nama calon panglima TNI," paparnya.