Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI Hari Ini

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |09:06 WIB
DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI Hari Ini
Jenderal Agus Subinyanto (Foto : MPI)
A
A
A
 

JAKARTA - Jenderal TNI Agus Subiyanto segera resmi menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono usai beberapa waktu lalu ditunjuk sebagai Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pihaknya akan melaksanakan Rapat Paripurna pengesahan Kasad Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI pada hari ini, Selasa (21/11/2023).

"Jadi Insya Allah (hari ini) DPR RI akan melakukan sidang paripurna terkait Panglima TNI untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari presiden terkait penggantian panglima TNI yang akan datang," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Puan menjelaskan, Panglima TNI saat ini Laksamana Yudo Margono akan memasuki akhir masa tugasnya pada akhir November ini. Maka dari itu, katanya, perlu ada pengganti kursi Panglima TNI secepatnya.

"Karena Panglima Bapak Yudo akan mengakhiri masa tugasnya. Kalau sesuai aturan itu sesuai dengan ulang tahun beliau yang nantinya kan jatuh pada tanggal 26 (November). Jadi sebelum beliau (Yudo) masuki masa pensiun segara ada pengganti nama calon panglima TNI," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement