INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Eks Petinggi Nasdem, Siswono Yudo Husodo Dukung Ganjar-Mahfud

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:48 WIB
Eks Petinggi Nasdem, Siswono Yudo Husodo Dukung Ganjar-Mahfud
Ganjar - Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Eks Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai NasDem Siswono Yudo Husodo mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

“Saya akan memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 - 2029,” tuturnya, Selasa (21/11/2023).

Pertimbangan Siswono mendukung pasangan yang diukung partai perindo itu di antaranya adalah terkait intergitas, etika, moralitas, hingga track record Ganjar-Mahfud.

“Prinsip meritokrasi yang telah membentuk diri saya, dengan mendasar pada kemampuannya, kapasitas, dan kompetensinya. Integritas, etika, dan moralitasnya, serta track record dan wawasannya tentang masa depan Indonesia,” tuturnya.

Dengan adanya nilai-nilai tersebut, dirinya optimistis Ganjar-Mahfud akan dapat melanjutkan dan mengembangkan berbagai program kebijakan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan baik.

Antara lain pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan antarwilayah, hilirisasi, dan peningkatkan penguasaan sumber daya alam (SDA).

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), BBM satu harga untuk seluruh Indonesia, politik luar negeri yang bebas dan aktif, penegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi dan lain-lain,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
