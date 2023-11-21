Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Kasus Suap Perkara di Kejari Bondowoso

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:48 WIB
KPK Sita Catatan Aliran Uang Terkait Kasus Suap Perkara di Kejari Bondowoso
Kajarin Bondowoso Ditangkap KPK/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso pada Senin, 20 November 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, pihaknya melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang diduga terkait dengan perkara yang dimaksud.

"Dengan lokasi geledah yaitu rumah kediaman dari para Tersangka termasuk kantor Dinas BSBK (Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi) Pemkab Bondowoso," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Dijelaskannya, dalam penggeledahan tersebut, komisi antirasuah mengamankan sejumlah alat bukti yang diduga ada kaitannya dengan kasus yang menyeret Kajari Bondowoso, Puji Triasmoro (PJ).

"Ditemukan dan diamankan antara lain berupa berbagai dokumen termasuk catatan aliran sejumlah uang," ujar Ali.

KPK pun melakukan penyitaan terhadap barang tersebut guna melengkapi berkas penyidikan para tersangka.

"Penyitaan dan analisis masih diperlukan untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara dari Tersangka PJ dan kawan-kawan,"pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
