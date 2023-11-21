Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Titip ke Jenderal Agus Subiyanto Jaga Netralitas TNI di Pemilu 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:51 WIB
Puan Titip ke Jenderal Agus Subiyanto Jaga Netralitas TNI di Pemilu 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap Jenderal TNI Agus Subiyanto bisa menjaga netralitas institusi TNI dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Harapan ini disampaikan Puan menyusul telah disetujuinya Jenderal Agus sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna yang digelar siang ini.

"Kami harap dengan pergantiannya panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan dalam jumpa persnya usai menggelar sidang paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Tak hanya kepada institusi TNI, Puan juga berharap aparat penegak hukum lainnya juga bisa menjaga netralitasnya. Ia berharap Pemilu 2024 ini bisa berjalan secara jujur, adil, sehingga pelaksanaannya pun bisa berlangsung dengan baik dan lancar.

"Sehingga sampai insya Allah nanti tanggal 14 Februari, kita ini bisa laksanakan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan," ujarnya.

"Jadi kami meminta, mengharapkan serta mengimbau kita menjalakan pemilu ini sebagai pesta. Namanya pesta itu pesta demokrasi ya harusnya berjalan secara damai dan gembira," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
