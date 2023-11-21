Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemlu RI: Indonesia Tak Wajib Tampung Pengungsi Rohingya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |13:55 WIB
Kemlu RI: Indonesia Tak Wajib Tampung Pengungsi Rohingya
Direktur Asia Selatan dan Tengah, Y Jatmiko Heru Prasetyo (tiga dari kiri). (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Asia Selatan dan Tengah, Y. Jatmiko Heru Prasetyo mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya. Hal ini sebagai respons atas penolakan kedatangan ratusan pengungsi Rohingnya oleh Warga Desa Kulee, Kecamatan Batee, Pidie Aceh.

"Hanya sampai saat ini memang kita terus memonitor para pengungsi Rohingya tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kita juga bukan merupakan negara penandatangan konvensi pengungsi internasional, sehingga sebetulnya kita tidak memiliki kewajiban," kata Heru saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko PMK, Selasa (21/11/2023).

 BACA JUGA:

Akan tetapi, Indonesia tetap akan mengakomodasi kedatangan ratusan pengungsi Rohingnya tersebut. Hal ini dalam rangka aspek kemanusiaan.

"Namun demikian atas dasar aspek kemanusiaan kita selalu mengakomodasi para pengungsi," katanya.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Kemlu, katanya terus melakukan komunikasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Halaman:
1 2
      
