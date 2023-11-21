Polisi Akan Seret Christoper, Penipu Jessica Iskandar Hari Ini

JAKARTA - Tersangka penipuan dan penggelapan Christopher Sfefanus Budianto (CSB) akan dibawa pulang ke Indonesia setelah sebelumnya ditangkap oleh pihak keamanan Thailand. Rencananya dia akan digiring ke Polda Metro Jaya sore hari ini, Selasa (21/11/2023).

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter), Irjen Pol Krishna Murti mengatakan, Christoper merupakan tersangka penipuan dan penggelapan pada seorang artis Jessica Iskandar. Dia ditangkap oleh polisi Thailand dan hari ini akan dibawa pulang ke Indonesia untuk diadili.

"Hari ini sore tiba di Jakarta," ujar Krishna kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Christoper akan langsung dibawa ke Markas Polda Metro Jaya karena kasus tersebut diusut Polda Metro Jaya.

"Iya dibawa ke Polda Metro Jaya (untuk proses tindak lanjut)," katanya lagi.

Christopher Sfefanus Budianto (CSB) yang merupakan tersangka kasus penipuan dan penggelapan sewa mobil artis Jessica Iskandar, ditangkap. Hal itu diungkap Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Polisi Krishna Murti.

"Benar, yang bersangkutan telah ditangkap," kata Krishna.

Adapun yang bersangkutan ditangkap di Thailand. Christopher sebelumnya sudah masuk red notice Interpol. Dengan bantuan polisi dan imigrasi Thailand, alhasil tersangkapun berhasil diamankan. Kini, pelaku masih di sana.