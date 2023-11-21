Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Politisasi Hukum, Mahfud MD: Dijadikan Alat Politik

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |14:37 WIB
Singgung Politisasi Hukum, Mahfud MD: Dijadikan Alat Politik
Mahfud MD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini masih banyak persoalan terkait regulasi nasional. Salah satunya banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.

Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memberikan sambutan pada Acara Pembukaan Kegiatan Anugerah Legislasi 2023 (Ditjen PPI, Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023).

Mahfud MD mengungkapkan bahwa ada tumpang tindih masalah hukum yang selama ini terjadi.

Dirinya menyebutkan bahwa unprofesional yang muncul hingga ego sektoral. Bahkan setiap institusi masing-masing membuat undang-undang sendiri atau masing-masing, padahal objeknya sama. Sehingga dari sinilah dibuat satu pintu yang sama.

"Kemudian ada upaya merapikan ketumpang tindihan yang selama ini terjadi. Makanya ada Dirjen perundangan (hadir) untuk meserasikan, untuk mensinkronisasikan, sehingga pintunya ada di sana," kata Mahfud.

"Tapi apakah itu selesai? Ndak juga. Karena ada soal lain di luar itu, yaitu terjadinya politisasi hukum, bukan politik hukum. Orang sering mencampur aduk ada istilah politik hukum dan politisasi hukum," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/337/3021590/mahfud-md-jangan-bicara-indonesia-emas-jika-demokrasi-dan-hukum-tak-ditegakkan-seimbang-pESkzQ6rpE.jpg
Mahfud MD: Jangan Bicara Indonesia Emas Jika Demokrasi dan Hukum Tak Ditegakkan Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015473/kritik-tapera-mahfud-md-hitungan-matematisnya-tak-masuk-akal-jPTwBqkxnT.jpg
Kritik Tapera, Mahfud MD: Hitungan Matematisnya Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/337/3011896/wacana-mengaktifkan-kembali-dpa-mahfud-md-terlalu-berlebihan-6uh4lHgg9Q.jpg
Wacana Mengaktifkan Kembali DPA, Mahfud MD: Terlalu Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005377/kalah-pilpres-mahfud-md-kita-tetap-berjuang-dari-berbagai-jalan-TW7nE6DR8Z.jpg
Kalah Pilpres, Mahfud MD: Kita Tetap Berjuang dari Berbagai Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/510/2959996/mahfud-md-hadiri-drama-musuh-bebuyutan-indonesia-kita-di-yogyakarta-pHm3yGlPnI.jpg
Mahfud MD Hadiri Drama Musuh Bebuyutan Indonesia Kita di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/337/2958229/mahfud-md-sumber-daya-alam-jadi-sumber-sengketa-antara-rakyat-dan-pemerintah-nPG9E4S5a8.jpg
Mahfud MD: Sumber Daya Alam Jadi Sumber Sengketa Antara Rakyat dan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement