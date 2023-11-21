Gempa M5,5 Guncang Supiori Papua, BMKG: Akibat Subduksi Utara Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Supiori, Papua, Selasa (21/11/2023), pukul 14.12 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0,45° LS ; 135,78° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 34 Km arah TimurLaut Supiori, Papua pada kedalaman 11 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi utara Papua," ungkap Kepala Pusat Gempa bumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara itu, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust-fault).

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Supiori dengan skala intensitas III - IV MMI (Pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi) dan daerah Biak dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 14.31 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)," ujar Daryono.

(Fakhrizal Fakhri )