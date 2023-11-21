Ganjar Pranowo Komitmen Meningkatkan SDM hingga Transportasi di Papua

RAJA AMPAT - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menikmati keindahan gugusan pulau karst dengan laut biru yang mempesona di Piaynemo, Desa Pam, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Tempat yang sangat indah banget di Paynamo," kata Ganjar, Selasa (21/11/2023).

Ganjar mengatakan keindahan Piaynemo sangatlah berpotensi bagi pariwisata di Papua Barat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun menceritakan ketika dirinya bertemu dengan turis dari Italia yang juga sangat tertarik dengan keindahan alam di tanah Papua.

Saat itu, Ganjar menginap di Kampung Saukabu, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kab. Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023), Ganjar sempat berinteraksi dengan sejumlah turis.

"Kita ketemu banyak sekali turis dari Italy, mereka ternyata mau stay di tempat yang sunyi sepi dan kemudian dia bisa menikmati, itu tentu saja itu sesuatu yang sangat unik yang ada disini," tutur Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan Kepala Kampung Saukabu, Ariel Fakdawer. Disana, Ganjar menyatakan perlunya akses transportasi untuk memaksimalkan potensi wisata, pendidikan, kesehatan bagi masyarakat hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).