HOME NEWS NASIONAL

Diisi Kiai Hingga Eks Wakil Ketua BIN, Relawan MGB Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:01 WIB
Diisi Kiai Hingga Eks Wakil Ketua BIN, Relawan MGB Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Relawan Mahfud Guru Bangsa resmi mendeklarasikan dukungan penuh terhadap Capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pemilu 2024. Adapun deklarasi tersebut digelar di Hotel 88, Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Barat pada Senin (20/11/2023).

Dewan Pembina Relawan Mahfud Guru Bangsa (MGB) KH As’ad Said Ali mengatakan, deklarasi yang dihadiri 1.000 relawan yang terdiri dari guru, dosen, aktivis pendidikan, dan asosiasi profesi guru dan tokoh masyarakat ini ingin memastikan pemimpin yang adil, jujur, dan dapat dipercaya.

Sehingga, kata As'ad, dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud tersebut tidak hanya semata-mata untuk kemenangan, namun merupakan arahan dari hasil dukungan para kiai.

“Pasangan Ganjar-Mahfud yang paling sempurna untuk memimpin bangsa Indonesia. Urusan Negara dan Agama keduanya saling melengkapi. Apalagi tokoh religius seperi Pak Mahfud ini tokoh yang bersih dari hal-hal yang haram,” ujar As'ad dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

As'ad yang merupakan Wakil Ketua BIN era Presiden Gus Dur ini menambahkan, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang ideal. Sebab, Ganjar merupakan tokoh nasionalis, sedangkan Mahfud merupakan tokoh religius dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Lebih lanjut, As’ad menuturkan, untuk menegakkan keadilan di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak mudah. Dibutuhkan sosok yang bersih dan berani untuk mewujudkan hal itu. Sehingga, adalah bagian dari jawaban tantangan tersebut.

Topik Artikel :
pemilu Pemilu 2024 Ganjar-Mahfud
