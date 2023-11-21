Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini, Wapres Maruf Bertolak ke Tiga Negara Yunani, Slovakia, dan Malaysia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:09 WIB
Malam Ini, Wapres Maruf Bertolak ke Tiga Negara Yunani, Slovakia, dan Malaysia
Wakil Presiden Maruf Amin (Foto: Satwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga negara yakni Yunani, Slovakia, dan Malaysia selama sepekan ke depan hingga 28 November 2023. Wapres akan bertolak malam ini dari Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2023).

“Malam ini, rencana Wakil Presiden akan melakukan kunjungan ke tiga negara. Negara pertama yang akan dikunjungi adalah Yunani, lalu kemudian melanjutkan kunjungan setelah beberapa waktu di Yunani melanjutkan ke Slovakia, dan terakhir nanti akan berkunjung ke Malaysia,” ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan resminya.

Wapres diagendakan akan menghadiri beberapa agenda penting di ketiga negara itu. Pertama di Yunani, Wapres akan bertemu dengan Perdana Menteri Yunani serta pimpinan Parlemen disana.

“Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara, bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi,” kata Masduki.

Selain itu, Wapres akan melakukan pembicaraan mengenai investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Bagi Indonesia salah satu kepentingan yang pokok bagaimana kita membangun Ibukota Negara. Kita ketahui bersama itu butuh investasi dan Wapres akan mengajak pimpinan pemerintahan Yunani untuk bisa berinvestasi di situ,” ujar Masduki.

Setelah Wapres mengakhiri kunjungan di Yunani, berlanjut ke Slovakia. Di Slovakia, kata Masduki, Wapres ada beberapa agenda yang dilakukan salah satunya bertemu dengan pimpinan negara di Slovakia.

“Kita berharap ya ada semacam saling tukar menukar pengalaman sering tukar-menukar pengalaman bagaimana membangun keragaman Indonesia sebagaimana kita ketahui ya kita memberikan hak sepenuhnya kepada umat beragama untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Di Slovakia dengan pengalaman Indonesia yang seperti itu kita berharap saling tukar pengalaman dengan pimpinan negara itu,” paparnya.

