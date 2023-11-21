HT Kagum dengan Pemaparan dari Mahfud MD dalam MNC Forum ke-73 soal Penegakan Hukum

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan kekagumannya terhadap Menkopolhukam Mahfud MD saat mengisi acara MNC Forum ke-73, dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan tersebut Hary Tanoe mengatakan jika pemaparan yang diberikan oleh Mahfud sangatlah bagus karena sesuai dengan keahliannya di bidang hukum.

"Bagus, sangat bagus karena memang beliau ahlinya kan satu memang ahli hukum. Sangat pakar, kemudian beliau juga berpengalaman semua kedudukan sudah pernah. Legislatif, anggota DPR, Eksekutif Menteri, pernah Yudikatif ketua MK jadi secara pengalaman juga luar biasa," kata Hary Tanoe di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

BACA JUGA: Ketika Hary Tanoe Dampingi Ganjar Pranowo Bersilaturahmi dengan JK

Hary Tanoe melanjutkan, jika Mahfud adalah orang yang jujur dan sederhana. Terbukti dengan Mahfud yang mengedepankan profesionalitas saat bekerja dibandingkan membangun dirinya atas jabatan yang dia emban.

"Kemudian ketiga jujur, beliau ini jujur dan sederhana jadi orang kalau udah jadi pemimpin dan tetap sederhana itu bukti bahwa dia tidak membangun dirinya jadi dia profesional dengan tugasnya," ucap Hary Tanoe.