Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Pj Gubernur NTB Dicecar soal Dugaan Korupsi Mantan Walkot Bima

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |19:54 WIB
Diperiksa KPK, Pj Gubernur NTB Dicecar soal Dugaan Korupsi Mantan Walkot Bima
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariandi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariandi telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (21/11/2023). Ia menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 2,5 jam.

"Alhamdulilah sudah memenuhi kewajiban sebagai saksi ya, atas kasus yang menimpa Bapak mantan Wali Kota Bima (Muhammad Lutfi). Alhamdulilah tadi selama kurang lebih 2,5 jam tambah waktu salat dan lain sebagainya," kata Lalu usai pemeriksaan.

Dalam kurun waktu tersebut, ia mengaku dicecar 15 pertanyaan dari tim penyidik. "Kira-kira 15 pertanyaan termasuk situasi kondisi tugas pokok fungsi plus hubungan saya dengan Pak Lutfi kenal apa tidak dan lain sebagainya," sambungnya.

Sekadar informasi, KPK menetapkan MLI sebagai tersangka oleh atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK langsung melakukan penahanan terhadap Luthfi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"Dan hari ini kami menyampaikan atas kerja-kerja KPK dan pada malam hari ini menetapkan ada satu orang tersangka atas nama MLI, Wali Kota Bima periode 2018-2023," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement