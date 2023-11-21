Atasi Kasus Rabies di NTT, Pemerintah Akan Lakukan Pendataan Penduduk Anjing

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan akan ada pendataan penduduk anjing untuk mengatasi kasus rabies di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Muhadjir mengatakan pendataan penduduk anjing ini akan dilakukan oleh Satgas Terpadu Penanganan Darurat Rabies atas permohonan Gubernur NTT di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Diharapkan dengan adanya pendataan penduduk anjing ini akan memastikan vaksinasi yang ditargetkan 70% dari total anjing di NTT, sehingga akan terbentuk herd immunity.

“Jadi nanti kita minta di Satgas, tadi saya sudah minta supaya ada pendataan penduduk anjing di NTT. Sehingga nanti kita bisa pastikan ketika ada vaksinasi 70% anjing yang ada di sana sudah tervaksin,” ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

“Tadi juga sudah diputuskan di kita minta supaya pemerintah daerah melakukan pendataan binatang yang potensi membawa penyakit rabies terutama anjing,” tambahnya.