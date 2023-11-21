Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD: Indonesia Emas Tidak akan Sampai Jika Penegakan Hukumnya Tidak Benar

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:14 WIB
Mahfud MD: Indonesia Emas Tidak akan Sampai Jika Penegakan Hukumnya Tidak Benar




JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) mengungkapkan cita-cita Indonesia Emas yang ditargetkan akan muncul pada tahun 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Indonesia tidak dijalankan dengan benar.

Hal itu diungkapkan Mahfud ketika dirinya menghadiri acara MNC Forum ke-73 dengan tema Penegakan Hukum: Jembatan Menuju Indonesia Emas 2024, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/3023).

"Jembatan ke Indonesia Emas ini tidak akan sampai jika penegakan hukumnya tidak benar," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, suatu negara yang sangat maju pun akan runtuh dengan sendirinya apa bila terjadi kesalahan-kesalahan yang salah satunya itu melemahnya hukum di negara tersebut.

"Pertama terjadi pelanggaran hukum secara besar-besaran, berarti ada disorientasi terhadap ideologi," ucap Mahfud.

