Mahfud MD Ungkapan Titik Balik Cita-cita Indonesia Emas: Tata Demokrasi dan Penegakan Hukum yang Profesional

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan titik balik bangsa Indonesia sampai di Indonesia Emas tahun 2045 adalah dengan menata dengan baik pemerintahan untuk penegakan hukum yang adil dan bebas dari korupsi.

"Ini tinggal bagaimana kita menata demokrasinya. Institusi penegakan hukum itu dijalankan secara profesional sehingga saya lebih percaya dengan penataan demokrasinya penataan pejabatnya," kata Mahfud dalam acara MNC Forum ke-73, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Mahfud mengatakan, jika aturan-aturan yang dibuat pemerintah bisa diatur secara menyusul, yang jelas, kata Mahfud setiap aturan itu terdapat segi-segi kebaikan yang bisa diambil dan yang terpenting adalah moral dari penegak hukumnya yang harus fokut di tata.

"Kalau moral penegak hukumnya kita tata, moralitas itu akan mencarikan pintu-pintu agar kesejahteraan itu tidak terlalu jelek," ucap Mahfud.

Mahfud mengatakan, cita-cita Indonesia Emas yang ditargetkan akan muncul pada tahun 2045 tidak akan terjadi jika penegakan hukum di Indonesia tidak dijalankan dengan benar.

"Jembatan ke Indonesia Emas ini tidak akan sampai jika penegakan hukumnya tidak benar," kata Mahfud MD.