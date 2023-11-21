Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panja Netralitas TNI Dibentuk, DPR Harapkan Prajurit Tunjukan Netralitas di Pemilu 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:08 WIB
Panja Netralitas TNI Dibentuk, DPR Harapkan Prajurit Tunjukan Netralitas di Pemilu 2024
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibuat oleh Komisi I DPR. Puan berharap panja itu dapat memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

“Panja netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya adalah Tentara Nasional Indonesia,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Di sisi lain, Puan berharap ditunjuknya Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI yang baru dapat menjaga netralitas TNI.

“Artinya dalam tahun politik atau bulan politik ini, kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, netralitas dalam Pemilu 2024 juga harus berlaku bagi penegak hukum lainnya, termasuk Polri. Dengan begitu, pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, damai, jujur, dan adil.

“Sehingga sampai Insyaallah nanti tanggal 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-firiks ataupun memecah belah persatuan,” tegas Puan.

Mantan Menko PMK itu juga menyoroti soal posko pengaduan netralitas TNI untuk Pemilu 2024 yang baru saja diresmikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Puan berharap posko tersebut dapat membuat pelaksanaan Pemilu 2024 semakin kondusif.

“Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa membuat suatu posko atau pusat pengaduan netralitas. Kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk agar pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai,” paparnya.

Telusuri berita news lainnya
