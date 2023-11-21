Mahfud MD Ungkap Sosok Pertama yang Mendorong Dirinya Jadi Cawapres

JAKARTA - Mahfud MD mengungkap siapa sosok yang pertama kali mendorong dirinya untuk maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Diketahui, kini Mahfud mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Sosok ini diungkap Mahfud MD saat memberikan sambutan di acara rapat konsolidasi nasional Partai Hanura menjelang Pemilu 2024 yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023). Rapat konsolidasi ini turut dihadiri pimpinan pusat, daerah hingga Ketua Bappilu se-Indonesia Partai Hanura.

Mahfud mengungkap, ketika banyak orang belum berpikir tentang nama dirinya, sosok ini disebut telah mendorong namanya untuk maju sebagai Cawapres. Bahkan, kata dia, dorongan ini dilakukan sebelum Ganjar Pranowo dideklarasikan sebagai capres pada 21 April 2023.

"Bang OSO (Oesman Sapta Oddang, Ketum Hanura-red) sudah ngundang saya ke sini, ada Mas Muqowam juga ya, makan di sini ramai-ramai, 'You yang harus jadi wakil presiden' waktu itu belum ada yang nyebut saya," kata Mahfud.

Dalam pertemuan saat itu, Mahfud mengatakan OSO berkeinginan agar dirinya mau menerima permintaan ini. Sebab, OSO memandang jika Indonesia membutuhkan sosok seperti dirinya.