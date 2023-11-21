Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi PBB, DPR: Perkuat Identitas Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:32 WIB
Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi PBB, DPR: Perkuat Identitas Bangsa
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merasa senang atas penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNESCO. Ia pun merasa bangga atas penetapan tersebut.

"Ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi PBB memperkuat identitas bangsa dan menunjukkan penghargaan global terhadap Indonesia. Ini menjadi kebanggaan buat saya pribadi dan bagi lembaga DPR,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (21/11/2023).

Puan menilai pencapaian Bahasa Indonesia dalam panggung internasional merupakan kebanggaan bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, hal ini menjadi gerbang awal untuk Indonesia semakin dikenal di dunia.

"Ini sebuah kebanggaan bagi kita semua, bangsa dan rakyat Indonesia. Negara kita adalah negara besar yang mulai menancapkan jati diri nyata di panggung dunia," ungkap Puan.

“Apalagi penetapan ini tidak berselang lama dengan Bulan Bahasa Nasional yang diperingati setiap bulan Oktober, tentunya kesuksesan Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang diakui Konferensi Umum UNESCO menjadi hadiah untuk rakyat Indonesia,” tambahnya.

Puan pun menyampaikan harapannya agar pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi PBB dijadikan momentum untuk meningkatkan pengembangan dan kemajuan Bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

"Jadi generasi muda kita harus bangga, harus melestarikan bahasa kita di dalam negeri bahkan ketika sedang berkunjung keluar negeri. Jangan pernah malu melestarikan bahasa ibu kita," jelas Puan.

Telusuri berita news lainnya
