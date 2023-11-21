Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Anak Trauma karena Lihat Temannya Meninggal Usai Main Kuda Tomprok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:15 WIB
Satu Anak Trauma karena Lihat Temannya Meninggal Usai Main Kuda Tomprok
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Wakil Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi Novrian menyebut, seorang siswa SMPN 7 Kota Bekasi mengalami trauma ketika mengetahui temannya meninggal dunia usai diduga bermain kuda tomprok. Hal itu diketahui saat jajarannya mengunjungi SMPN 7 Kota Bekasi.

"Kita akan melihat anak-anak yang hari itu bermain, karena kita dapat informasi ada satu anak yang mengalami trauma ketika melihat kejadian tersebut dan melihat temannya tergeletak dan meninggal dunia. Yang kami khawatirkan itu akan menjadi trauma tapi mudah-mudahan tidak, tapi untuk mencegah kami melakukan assessment kemungkinan di minggu ini," ucap Novrian kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

 BACA JUGA:

Novrian mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada teman korban hingga kasus ini tuntas. Sementara assessment kepada teman korban rencananya dilakukan pada Rabu (22/11/2023), dengan membawa tim psikologis dari KPAD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
