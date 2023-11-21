Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Sekeluarga Jadi Komplotan Curanmor di Jakarta Barat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:45 WIB
Polisi Tangkap Sekeluarga Jadi Komplotan Curanmor di Jakarta Barat
Sekeluarga jadi komplotan curanmor ditangkap polisi/Foto: Ist
A
A
A

JAKARTA - Polsek Kebon Jeruk meringkus komplotan curanmor yang melancarkan aksinya di wilayah Jakarta Barat. Empat orang pelaku di antarnya inisial AM, WD, ST, dan AD yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga.

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sutrisno mengatakan, pihaknya lebih dulu menangkap AM. Setelah dilakukan pegembangan tiga orang tersangka lainnya berhasil diringkus.

 BACA JUGA:

Dia mengatakan komplotan ini telah menjalankan aksinya sebanyak 20 kali. Pelaku juga membawa pistol mainan sebagai alat berjaga-jaga saat beraksi.

Halaman:
1 2
      
