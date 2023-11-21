Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Angin Diprediksi Terjang Jakarta pada Sore Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |05:49 WIB
Waspada! Hujan Angin Diprediksi Terjang Jakarta pada Sore Hari
Cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Selasa (21/11/2023) bakal diguyur hujan. Menurut prakiraan BMKG, cuaca akan mengguyur sejak siang hari.

Menukil laman resminya, BMKG menyebutkan cuaca Jakarta cerah berawan pada pagi hari. Beranjak siang ke sore hari, hujan akan mulai mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Waspada potensi hujan disertai dengan kilat/petor dan angin kencang pada sore hingga malam hari di wilayah Jaksel dan Jaktim," tulis BMKG.

Sementara wilayah lainnya, seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara cerah berawan. Begitu juga Kepulauan Seribu cuacanya cerah.

Hujan masih akan mengguyur dua wilayah Jakarta, pada malam hari, yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara wilayah lainnya berawan.

Suhu pada hari ini akan berada di kisaran 24-33 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya berada di kisaran 65-95 persen.

(Arief Setyadi )

      
