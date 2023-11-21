Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imigrasi Tangkap 7 WNA Buronan Kepolisian Tiongkok di Penjaringan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |10:44 WIB
Imigrasi Tangkap 7 WNA Buronan Kepolisian Tiongkok di Penjaringan
WNA buronan Kepolisian Tiongkok ditangkap di Penjaringan. (Foto: Yohannes Tobing)
JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menangkap tujuh warga negara asing (WNA) asal China yang jadi buronan kepolisian Republik Rakyat China dan bersembunyi di Indonesia, khususnya wilayah Penjaringan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Sandi Andaryadi mengatakan, pihaknya telah menangkap tujuh WNA China berinisial XY (52), CJ (34), YW (51), WY (34), WL (31), CW (42), dan HL (51).

"Mereka merupakan DPO dari pemerintah atau otoritas yang berwenang di Tionghoa, memang mereka ini lari dari negaranya untuk menghindari tanggung jawab hukum mereka," Kata Sandi dikonfirmasi, Selasa (21/11/2023).

Menurut Sandi, ketujuh WNA yang diamankan terlibat dalam beragam kejahatan, seperti penyelundupan orang hingga penipuan. Usai melakukan pengamanan, petugas imigrasi kemudian melakukan koordinasi dengan kepolisian China.

"Yang kita tampilkan tinggal lima, karena yang dua itu inisial XY dan YW telah dilakukan pendeportasian. Sedangkan lima WNA lainnya saat ini masih ditahan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara," ucap Sandi.

Sandi menegaskan, selain pendeportasian, pemerintah Indonesia juga akan menangkal ketujuh WNA tersebut di masa depan. "Tentunya akan ditangkal, tidak bisa masuk ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu," pungkasnya.

